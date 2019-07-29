Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка

Три челвоека погибли. 11 получили ранения на фестивале в США / Скриншот

Мужчину, который расстрелял посетителей фестиваля еды в американском городе Гилрой (штат Калифорния) прикончили копы.

Шеф копов города Гилрой Скотт Смити сообщил, что злоумышленник был застрелен стражами правопорядка после того, как проник на местный фестиваль еды и устроил стрельбу по людям.

Отметим, неадекватный мужчина убил трех гостей фестиваля, еще 11 получили ранения.

Стало известно, что правоохранители определили, что подозреваемый использовал винтовку и стрелял по людям наугад, сообщает CNN.

Кроме того, неизвестно, что заставило мужчину открыть огонь по людям.

WATCH: A shooting at the Gilroy Garlic Festival in the San Francisco Bay Area caused mass chaos among festival attendees tonight. This video posted on social media shows the festival-goers scattering in confusion https://t.co/3VW0U01jlhpic.twitter.com/9qngUQVlT7 — CBS News (@CBSNews) 29 июля 2019 г.

Также сообщается, что правоохранители занимаются поисками возможного сообщника стрелка - второго подозреваемого, которого заметили во время бойни. Хотя поступающая информация о его участии в преступлении противоречива.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) 29 июля 2019 г.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в американском городе Гилрой на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival произошла кровавая бойня. Неизвестный расстрелял людей – минимум трое погибли, еще 11 получили ранения.

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По предварительной информации, стрелком оказался белый двадцатилетний парень. Некоторые свидетели бойни утверждают, что стрелков было двое.