Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США

Дэн Коутс был одним из тех чиновников, который не боялся противоречить Дональду Трампу / Фото: REUTERS

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс уходит с поста, а на его место глава Белого дома Дональд Трамп намерен назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа.

"Мне приятно сообщить, что я выдвигаю достопочтенного конгрессмена Джона Рэтклиффа из Техаса на должность директора Национальной разведки", - написал Трамп в Twitter.

По словам американского президента, Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года.

Как отмечает The New York Times, отставка Коутса не стала неожиданностью, поскольку ранее он намекал на этот шаг. Он был одним из тех чиновников, который не боялся противоречить Дональду Трампу. Он неоднократно злил Трампа, предоставляя нежелательные оценки по России, Северной Корее и другим вопросам.

В то же время Рэтклифф считается одним из рьяных защитников Трампа. Если его утвердит Сенат, скорее всего, на должности директора Нацразведки он будет придерживаться позиции, которая больше совпадает с мнением президента.

Напомним, Дэниел Коутс занял должность главы Нацразведки зимой 2017 года. Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий в отношении России. В результате, РФ еще в марте 2014 года запретила бывшему сенатору въезд на свою территорию.