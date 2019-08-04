Назло Кремлю: Украина заплатила тысячи евро сверх членского взноса в ПАСЕ

ПАСЕ / Reuters

Из бюджета Украины была заплачена сумма в размере 400 тысяч евро вместо 316-ти в качестве ежемесячного членского взноса Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Соответствующую информацию опубликовал постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба.

Он поясняет переплату в размере 84 тысяч евро попыткой компенсировать ту сумму, которой недосчиталось ПАСЕ из-за отсутствия взносов от делегации РФ.

Более того, представители Украины призвали другие страны присоединиться к такому почину и заплатить больше. Однако в этом потерпели неудачу, а делегацию Россию в ПАСЕ возвратили.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка. До этого Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение РФ в ПАСЕ.