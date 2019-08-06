РосСМИ раструбили о новых переговорах Волкера с Сурковым по Донбассу

Вячеслав Сурков и Курт Волкер / коллаж ЗН

Американские власти сынициировали двусторонную встречу в формат "Владислав Сурков - Курт Волкер".

Такое сообщение опубликовало российское агентство Интерфакс со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – заявил он.

Также наличествует информация о том, что официальный Вашингтон предлагает провести встречу в формате "Сурков – Волкер" в конце августа нынешнего года.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу Владиславом Сурковым. До этого СМИ активно сообщали о заморозке формата "Волкер - Сурков".