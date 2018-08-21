СМИ узнали о заморозке формата "Волкер - Сурков"

Переговоры спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова оказались под вопросом.

Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, формат исчерпал себя.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", - пояснил собеседник агентства.

В обозримом будущем встреч Волкера и Суркова не запланировано. Однако источник отметил, что "формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом".

"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового", - сказал он.

В июне сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации российского президента, продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины.

Первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа 2017 года в Минске.