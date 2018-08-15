Волкер рассказал, как западные санкции усиливают давление на Россию

Курт Волкер / Фото: Reuters

Санкционное давление усиливает позицию США на переговорах с Российской Федерацией, заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

”Они (западные санкции, - ред.) еще не изменили фундаментальную политику России в отношении Крыма или Донбасса, но я знаю, что они создают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы каким-то образом эти санкции сняли. Итак, мы видим, что то давление, которое создается, оно усиливает нашу позицию на переговорах”, - сказал он в эфире телеканала ”Прямой”.

По словам спецпредставителя США, говорить об отмене санкций можно будет лишь после того, как Россия согласится выполнить положения Минских соглашений.

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”Но в противном случае эти санкции будут только усиливаться. У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушениями прав человека, и мы просто хотим показать России, что такая ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложениями по улучшению ситуации и достижению мира, а до этого мы шаг за шагом будем вводить дальнейшие санкции, пока Россия не начнет сотрудничать для нахождения решения”, - добавил Волкер.

Напомним, Конгресс США официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций против семи банков и госдолга России.

Ранее эксперт объяснил, как новые санкции превратят Россию в мирового изгоя.