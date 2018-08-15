Эксперт объяснил, как новые санкции превратят Россию в мирового изгоя

В РФ пообещали отреагировать на новые санкции / dyvys.info

Новые американские санкции затронут всю экономику России и окажут негативное воздействие на весь спектр российского народнохозяйственного комплекса, что грозит превращением РФ в некоего изгоя, наподобие Ирана, считает директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о намерении отказа от американского доллара, Россия остро нуждается в валютных поступлениях из-за того, что она ведет войны — в Сирии, в Украине, пишет он в материале на "Главреде".

Эксперт напомнил о заявлении российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Россия будет расценивать такие шаги США объявлением экономической войны и будет реагировать на это экономическими, политическими и другими методами.

Он считает, что в качестве ответных мер Москва может пойти на обострение ситуации в ряде регионов, в том числе военным путем.

"Например, Мадуро сказал, что у Венесуэлы очень сложная ситуация с Колумбией, а Колумбию серьезно поддерживают Штаты. И Мадуро пригласил Путина, чтобы тот ему помог военным путем, оружием в этой ситуации. Так, Путин может послать туда, как и в Сирию, свою армию, самолеты, контингенты, вооружить Венесуэлу и развязать войну с Колумбией.

Российские войска могут зайти на территорию Латинской Америки и дестабилизировать некоторые государства, которые проводят издревле антиамериканскую политику: Венесуэла, Никарагуа, Боливия. То есть Россия может действовать военным путем", - указал Соскин.

Помимо этого, у России, особенно ее частных компаний вроде "Вагнера", серьезные позиции в Йемене, также Россия может перебросить с Донбасса свой контингент в Йемен и начать наступление на Саудовскую Аравию, дабы дестабилизировать нефтяной мировой рынок и кроме того, Россия может дестабилизировать ситуацию в Ираке, отметил он.

"Потому Россия может использовать только "динамитные методы", перевести экономическую конкуренцию из цивилизованного поля в сферу боевых действий. Она может отрезать торговые пути путем военной поддержки своих стран-сателлитов", - говорит эксперт.

Он добавил, что все эти санкции будут не заставлять Россию менять политику и поведение на мировой арене, а только приведут к эскалации, обострению отношений России с другими странами.

"Причем Украина должна понимать, что это отразится и на ней, потому что это будет в том числе эскалация ситуации на нашей территории. Украина сегодня своего рода наконечник мировой войны и борьбы с российской диктатурой. Украина — на переднем плане, и фронт вынесен именно на территорию нашей страны", - резюмировал Соскин.

Ранее Конгресс США официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций против семи банков и госдолга России.

Напомним, экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России.