Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Конгресс США / Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Конгресс США официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций против семи банков и госдолга России.

Документ опубликован на сайте Конгресса.

Ограничительные меры предлагается предпринять, в частности, в отношении Внешэкономбанка (ВЭБ), Сбербанка, ВТБ банка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Меры заключаются в том, чтобы запретить этим банкам проводить различные долларовые расчеты в американских банках.

В случае принятия документа, американским гражданам будет запрещено совершать сделки, которые смогут как-либо повлиять на госдолг России.

В тексте законопроекта также предлагается "наказывать российские власти за производство и применение химоружия". Речь идет о применении нервно-паралитического вещества "Новичок" во время покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в марте 2018 года.

В рамках законопроекта предполагается подготовка доклада о личных активах и состоянии президента России Владимира Путина и определения является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Документ анонсировали в конце июля сенаторы от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес.

Накануне эксперт по международным вопросам Максим Яли выразил мнение, что в в ближайшее время российская экономика вряд ли ощутит влияние новых санкций США, в случае их утверждения, но они могут создать для России серьезную проблему в будущем.

"Это так называемый план "Анаконда", который сужает экономические и финансовые возможности РФ, чтобы заставить ее изменить агрессивную политику, в том числе и относительно Украины“, - считает Яли.