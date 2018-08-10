США ударят по России "Анакондой"

Максим Яли

В ближайшее время российская экономика вряд ли ощутит влияние новых санкций США, но они могут создать для России серьезную проблему в будущем.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по международным вопросам Максим Яли.

"Это так называемый план "Анаконда", который сужает экономические и финансовые возможности РФ, чтобы заставить ее изменить агрессивную политику, в том числе и относительно Украины“, - говорит Яли.

По его мнению, возможная "торговая война", скорее всего, не будет иметь серьезных последствий для РФ, поскольку товарооборот между двумя странами невелик.

Гораздо большее значение, считает эксперт, будет иметь запрет на поставки в Россию технологий и так называемых товаров двойного назначения. "Это сможет притормозить технологическое развитие России. Там есть сотрудничество в аэрокосмической сфере, в военных технологиях многое используется", - отметил Яли.

Он считает, что США дают Кремлю отсрочку, чтобы российская сторона пошла на определенные уступки.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что целью новых санкций против России является побудить Москву изменить свое поведение в лучшую сторону.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес (...) Санкции - это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", - сказала она.

Накануне американское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.