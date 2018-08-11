Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России

Владислав Иноземцев

Предложенный сенаторами новый пакет антироссийских санкций может привести к тому, что РФ не только лишится возможности проводить операции с внешним долгом, но и будет внесена в список стран, спонсирующих терроризм.

Такую точку зрения изложил политолог, доктор экономических наук, Владислав Иноземцев в колонке на Forbes.

"В случае попадания России в список стран-спонсоров терроризма проблемы государственного долга окажутся далеко не самыми важными, ведь станут возможны куда более серьезные финансовые меры вплоть до ограничения любых международных транзакций для банков с госучастием. А за покупками россиянами недвижимости и активов в США можно будет даже не следить - прокламация 9645 к указу президента США за №13 780 замораживает все выданные гражданам стран-спонсоров терроризма визы и прекращает прием от них иммиграционных заявок", - пишет Иноземцев.

По его мнению, новая инициатива американских законодателей является "гораздо более глубокой", чем просто жесткий ответ на какие-то недружественные действия России в адрес США или их союзников.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что целью новых санкций против России является побудить Москву изменить свое поведение в лучшую сторону.

"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес (...) Санкции - это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", - сказала она.

Накануне американское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.