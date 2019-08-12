Путин теряет власть: политолог объяснил триумф силовиков в РФ

Владимир Путин теряет власть, убежден эксперт / Reuters

Президент России Владимир Путин постепенно теряет властные полномочия на фоне усиления силовых органов.

По мнению политического эксперта Андеря Окары, силовики в РФ из охраны превратились в один из центров властной вертикали.

"Буквально на наших глазах случился полный триумф силовиков. В политике появился новый субъект. Раньше они были лишь охраной власти — „коллективного Путина". Теперь они — самостоятельный игрок… Власть становится как бы их заложницей", — подчеркнул он в комментарии Фактам.

Он убежден, что вскоре российские силовики не преминут продемонстрировать свои укрепившиеся позиции в структуре власти: "Силовики очень скоро заявят: "Мы вас защищаем в критической ситуации от разъяренного народа, поэтому главные — мы, а не вы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что рейтинг Путина обвалился до 43%, что является самым низким показателем за 18 лет.