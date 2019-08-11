Израиль, Кипр и Греция будут поставлять газ в ЕС

11 августа 2019, 19:47

Природное ископаемое планируют добывать со дна Средиземного моря.

газ
Европа возлагает большие надежды на собственный газ / Фото: УНИАН

Транспортировать в Европу природный газ из восточной части Средиземного моря планируют Израиль, Кипр и Греция.

Как сообщает DW, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис по итогам встречи с иностранными коллегами в Афинах заявил о сотрудничестве трех государств.

"Мы надеемся, что вскоре сможем подписать соответствующий договор", - подчеркнул министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

По словам израильского чиновника, данный проект имеет огромное значение для Европы. Планируется, что будет построен газопровод, по которому газ будет транспортироваться сначала на Кипр, потом на греческий остров Крит, а затем на материковую часть Греции. Не исключается участие в сделки Египта.

Дипломаты отмечают, что трехсторонний проект позволит обеспечить Европу газом и, соответственно, энергетической независимостью от России.

Как известно, несколько лет назад на востоке Средиземного моря неподалеку от Израиля были обнаружены большие запасы природного газа.

Напомним, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев уверен, что Россия настроена на затягивание переговоров по транзиту газа по территории Украины.

Ранее стала известна дата газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС.

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