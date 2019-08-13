Ответ Киеву: Россия объявили персоной нон-грата украинского дипломата

Панорама здания МИД РФ / Reuters

Российская Федерация объявила персоной нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия официального Киева.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителей МИД РФ. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в мае 2019-года сотрудники украинских спецслужб "устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове персоной нон-грата".

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", — заявили в МИД.

Напомним, ранее официальный Киев ранее объявил персоной нон грата российского дипломата из генерального консульства РФ во Львове. СБУ обвиняет его в том, что он выполнял задания российских спецслужб.