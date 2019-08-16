"Какого-то мелкого подобрали": Путина уличили в использовании клона

Владимир Путин вновь вызвал сомнения своим появлением на публике / Reuters

Президента России Владимира Путина подозревают в использовании двойника.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил, что во время визита в Анапу Путин выглядел уж слишком маленьким на фоне премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

К слову, разница в росте у политиков – 8 сантиметров в пользу Путина.

"Путин (официальный рост 172 см) с Медведевым (официальный рост 163 см) сегодня были в Анапе. Опять какого-то мелкого Путина подобрали: этот вариант заметно ниже совсем низенького Медведева", - написал Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что рассматривал фото с разных ракурсов, чтобы убедиться, что это не фотомонтаж. Политтехнолог убеждает: на всех снимках Путин ниже Медведева.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев / facebook.com/aleksej.golobuckij

Отметим, Тука высказался о двойнике Путина.

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