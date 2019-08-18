Красная свадьба в Кабуле: теракт в Афганистане унес более 60 жизней

Взрыв на свадьбе в Кабуле / twitter.com/SomaliTU

Вечером 17 августа произошел кровавый теракт в столице Афганистана. На свадьбе в Кабуле взорвал бомбу террорист-смертник, по меньшей мере, 63 человека погибли. Еще более 180 человек получили ранения.

Свидетели говорят, что взрыв прогремел прямо во время свадебной церемонии в районе, где в основном живут мусульмане-шииты, пишет BBC.

"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", – рассказал один из гостей.

Ни одна из террористических группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв, а Талибан даже отрицает причастность к подрыву.

Ранее в Египте произошел взрыв у института рака: 19 трупов. По предварительной информации, в Каире столкнулись два автомобиля и взорвался кислородный баллон.