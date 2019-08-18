"Страхи Москвы": в РФ ответили на заявление Порошенко о "пугливой" России

В РФ ответили на новое заявление Петра Порошенко / УНИАН

Москва заинтересована в том, чтобы Украина вновь стала сильной и единой, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Таким образом он отреагировал на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко о связанных с Украиной "страхах" России и то, что Москву "пугает единство и решительность" Киева в его стремлении к евроатлантической интеграции.

"Мы не боимся единства и решительности Украины, а напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств. Но единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам — братским отношениям с Россией", — цитирует сенатора РИА Новости.

Читайте такжеВ США обвинили Порошенко: за время президентства умыкнул $8 млрдПарламентарий констатировал, что полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — химера, существующая лишь в воображении пятого президента Украины.

"Будущее — за объединённой безблоковой Европой, и её строительство потребует самого активного участия новой Украины и, естественно, России", — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, ранее эксперт и экс-нардеп Александр Доний объяснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса. Позднее журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон рассказал о дружбе Путина и Порошенко.