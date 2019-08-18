"Крупнейшая угроза": Порошенко поразмышлял о страхах России и Кремля

Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поведал о том, чего, как он полагает, боится Российская Федерация и кремлевская верхушка.

Соответствующий пост он обнародовал на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", — написал он.

Напомним, ранее эксперт и экс-нардеп Александр Доний объяснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса. Позднее журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон рассказал о дружбе Путина и Порошенко.