Трамп намерен назначить новым послом в России Салливана - СМИ

20 августа 2019, 21:02

Джон Салливан придет на смену Джону Хантсману.

Путин и Трамп
Трамп назначит на пост посла США в России Джона Салливана / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен назначить вместо Джона Хантсмана на пост посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана.

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на собственный источник в администрации президента США.

К слову, кандидатуру Салливана еще должны одобрить американские законодатели.

Ранее американские СМИ пророчили должность нового посла США в РФ американскому спецпредставителю по КНДР Стивену Бигэну.

Напомним, 6 августа посол США в России Джон Хантсман подал Трампу заявление об отставке, он покинет свой пост 3 октября.

Ранее экс-посол США назвал "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным.

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Дональд Трамп посол России Джон Салливан
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