Трамп намерен назначить новым послом в России Салливана - СМИ

Джон Салливан придет на смену Джону Хантсману.
Президент США Дональд Трамп намерен назначить вместо Джона Хантсмана на пост посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана.
Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на собственный источник в администрации президента США.
К слову, кандидатуру Салливана еще должны одобрить американские законодатели.
Ранее американские СМИ пророчили должность нового посла США в РФ американскому спецпредставителю по КНДР Стивену Бигэну.
Напомним, 6 августа посол США в России Джон Хантсман подал Трампу заявление об отставке, он покинет свой пост 3 октября.
Ранее экс-посол США назвал "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным.