Премьер Канады и госсекретарь США озаботились ситуацией в Украине

Джастин Трюдо и Майк Помпео обсудили украинский вопрос во время личной встречи 22 августа.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили вопросы, связанные с Украиной, на встрече 22 августа.
"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", – отмечается в сообщении пресс-службы премьера Канады.
Трюдо поблагодарил Помпео за приезд в Оттаву и отметил, что надеется на встречу с главой США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.
Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили невозможность возвращения России в Большую семерку.