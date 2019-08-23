Премьер Канады и госсекретарь США озаботились ситуацией в Украине / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили вопросы, связанные с Украиной, на встрече 22 августа.

"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", – отмечается в сообщении пресс-службы премьера Канады.

Трюдо поблагодарил Помпео за приезд в Оттаву и отметил, что надеется на встречу с главой США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили невозможность возвращения России в Большую семерку.