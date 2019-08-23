"Пуйло при нежном поглаживании увеличивается": двойник Путина попался на нелепых штанах

Двойник Путина попался на нелепых штанах / Reuters

О том, что существуют двойники главы РФ Владимира Путина, слухи ходят уже давно. На этот раз доказательство того, что "царь ненастоящий", обнаружили на фото с церемонии открытия Кубка мира по хоккею в Сочи.

Очередной двойник Путина попался на нелепых штанах: одежка президенту явно не по размеру.

"Выдали штаны от более высокой версии Путина — и забыли прицепить к ушам?))", — подписал фото украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Читайте также"Система подпорок и платформ". Политолог объяснил, почему Путина берегут от дождяЭто уже не в первый раз, когда во время рабочих поездок Путина по стране его костюмы оказываются неправильного размера. Хотя, казалось бы, у первого лица страны не должно быть накладок с гардеробом. Эти "размерные" трансформации многие считают косвенным доказательством, что у Путина есть двойники. Они и подменяют главу государства на не слишком важных мероприятиях.

Двойник Путина попался на нелепых штанах

В комментариях пользователи не преминули позлорадствовать: "Коньки уже не дали, чтоб снова не йобнулся?" (намек на то, как Путин упал на лед во время хоккейного матча в том же Сочи в мае этого года).

"Пуйло при нежном поглаживании увеличивается", – отметил другой пользователь.

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фотографии, на которой российский лидер выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном.