Заграница помогает: Меркель и Трюдо призвали Киев проводить реформы

Ангела Меркель и Василий Трюдо / Reuters

Канадский премьер Джастин Трюдо и немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе саммита G7 (Большой семерки) обсудили поддержку Украины и призвали ее к продолжению реформ.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЕП со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - заявили представители Трюдо.

Напомним, ранее Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заняли консолидированную позицию по поводу возвращения России в G8 ("Большой восьмерки")