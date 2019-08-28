Волкер рассказал, при каком условии Россия вернется в G8

Курт Волкер / Reuters

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал главным условием возвращения России в формат G8 (Большая восьмерка) ее уход из Крыма.

Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Прямой.

"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", — заявил он.

Вместе с тем, Волкер отметил, что он ни в малейшей степени не ожидает, что возврат аннексированный Крым произойдет в ближайшем времени.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, чем аннексия Крыма похожа на советскую оккупацию Прибалтики, а также поведал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом.