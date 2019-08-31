Военные РФ на учениях в Крыму захватывали Черное море

Россияне "захватывали" берег аннексированного Крыма / Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ 30 августа провело масштабные военные учения в аннексированном Крыму, отрабатывая захват позиций с моря на полигоне Опук.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в учениях были задействованы более 10 кораблей и судов обеспечения, около 20 единиц авиационной техники, около 100 единиц боевой, специальной военной техники и свыше тысячи военнослужащих.

"По замыслу учения подразделениям морской пехоты Черноморского флота поставлена задача при поддержке корабельных сил, морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа осуществить захват плацдарма, закрепиться на нем и перейти в дальнейшее наступление вглубь позиций условного противника", – говорится в сообщении.

В Минобороны отрапортовали о проведении на полигоне "ракетных, артиллерийских стрельб и бомбометании по береговым целям". Учения проводят на 6 полигонах боевой подготовки в Черном море в Крыму и ряде прибрежных областей России.

Как известно, в связи с аннексией Крыма такие учение в Украине признаны незаконными.

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