Советник Трампа заступился за суверенитет Украины, Беларуси и Польши

Джон Болтон / Reuters

Польша, Украина, Беларусь и США находятся в крайней степени озабоченности по поводу стабильности в Восточной Европе и очень привержены укреплению суверенитета. Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон."Очень рад начать сегодня обсуждения в кругу моих польских, украинских и белорусских коллег в Варшаве. Мы разделяем общую озабоченность относительно региональной стабильности и привержены укреплению суверенитета и безопасности наших стран", - написал он.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко и Джон Болтон обсудили разрешение военного конфликта на Донбассе. До этого советник Трампа рассказал о возможности участия США в "нормандском формате".

