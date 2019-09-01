Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg

Швеция вводит новый налог для банков из-за военной агрессии РФ / Фото: globallookpress.com

Власти Швеции намерены ввести новый дополнительный налог для финансирования более высоких расходов на оборону в связи с мероприятиями "по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море".

Как цитирует агентство Bloomberg министра финансов Швеции Магдалену Андерссон, налог поможет собрать к 2020 году около 508 млн долларов на оборонные расходы страны.

"Банки могут облагаться более высоким налогом, чем сейчас... Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад", — заявила Андерссон.

Уточняется, что заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о намерениях правительства увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году.

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"Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах "всплывать" российские подводные лодки... Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов увеличения бюджета", - цитирует RT политолога Юрия Светова.

По его мнению, средства, которые правительство Швеции получит от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.

"Понятно, что банки всегда рассматривают как место, откуда можно взять деньги. В данном случае приводится объяснение, что банки генерируют угрозы, поэтому они должны за это расплачиваться. Я думаю, что закон продавят, и решение будет принято, но станет ли оборона Швеции крепче от этих налогов?" - сказал политолог.

Напомним, в МИД Польши заявили о том, что нынешнее сотрудничество РФ и Германии по строительство газопровода "Северный поток-2" крайне похоже на сотрудничество нацистского немецкого Третьего рейха со сталинским СССР в канун Второй мировой войны.