Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg

1 сентября 2019, 19:45

Стокгольму не нравится слишком значительное военное присутствие Москвы в Балтийском море.

Швеция
Швеция вводит новый налог для банков из-за военной агрессии РФ / Фото: globallookpress.com

Власти Швеции намерены ввести новый дополнительный налог для финансирования более высоких расходов на оборону в связи с мероприятиями "по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море".

Как цитирует агентство Bloomberg министра финансов Швеции Магдалену Андерссон, налог поможет собрать к 2020 году около 508 млн долларов на оборонные расходы страны.

"Банки могут облагаться более высоким налогом, чем сейчас... Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад", — заявила Андерссон.

Уточняется, что заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о намерениях правительства увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году.

Читайте такжеПойдет ли Россия войной на Финляндию и ШвециюВ России уже отреагировали на намерение Швеции собирать больше налогов, чтобы противостоять России в Балтийском море.

"Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах "всплывать" российские подводные лодки... Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов увеличения бюджета", - цитирует RT политолога Юрия Светова.

По его мнению, средства, которые правительство Швеции получит от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.

"Понятно, что банки всегда рассматривают как место, откуда можно взять деньги. В данном случае приводится объяснение, что банки генерируют угрозы, поэтому они должны за это расплачиваться. Я думаю, что закон продавят, и решение будет принято, но станет ли оборона Швеции крепче от этих налогов?" - сказал политолог.

Напомним, в МИД Польши заявили о том, что нынешнее сотрудничество РФ и Германии по строительство газопровода "Северный поток-2" крайне похоже на сотрудничество нацистского немецкого Третьего рейха со сталинским СССР в канун Второй мировой войны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Швеция налог агрессия России новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:45
Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg
19:24
В России установили памятник Путину Видео
18:58
"Крым – украинский": Пенс заявил о поддержке США территориальной целостности Украины Видео
18:31
"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с Днем знаний Видео
18:02
Пять миллионов просмотров: одесситка сняла клип для Кети Перри Видео
17:56
Мир на Донбассе и запуск реформ: Зеленский встретился с вице-президентом США Видео
17:27
В Польше признались, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой войны
17:20
"Напуганный звереныш": на Прикарпатье нашли ребенка-маугли Фото
16:50
"Еще учусь": "слуги народа" оконфузились с названиями антикоррупционных органов Видео
16:28
Зеленский пообещал премьеру Бельгии реформы и борьбу с коррупцией Видео
16:24
Стала известна дата первого заседания нового Кабмина
16:08
В Польше пообещали "выкатить" счет репараций Германии за Вторую мировую
15:57
У Зеленского прояснили ситуацию насчет пенсий украинцам в Израиле Видео
15:51
"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши
15:23
"Вперед, в осень": синоптик рассказала о погоде в Украине в начале недели Видео
14:58
Гончарук поздравил с 1 сентября и прокатился по Кабмину на самокате Видео
14:34
Ген гея – чепуха: ученые сделали сенсационное открытие
14:18
Эксперт оценил процесс реформирования СБУ Бакановым
14:17
"Львов и Ровно – их": в Польше на картах прихватили украинские города Фото
14:10
Жуть на концерте в Германии: на 178 людей упал светодиодный экран Видео
13:56
"Петушиные бои": на Николаевщине депутаты устроили драку Видео
13:37
Сплелись интересы: наблюдатели ОБСЕ слили боевикам "ЛНР" свои материалы - видео Видео
13:26
Зеленский встретился с президентами Грузии и Литвы: главные итоги переговоров Видео
13:04
Раздача ценных указаний: Зеленский срочно собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков Видео
12:56
Зеленский рассказал, когда хочет провести встречу с Путиным
12:24
"Вырядилась как бл*дина": в Сети распекли Бузову за фото в откровенном белье
12:04
Эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре
11:55
"Парламентские приставы, съедят кнопкодавов": на Юзика возложили ответственную миссию Видео
11:47
Пакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностях
11:13
Восстановление Донбасса: Зеленский сделал предложение Польше Видео
11:02
Секретарь СНБО объяснил, заморозит ли США военную помощь Украине
10:40
Международная зрада: в МИД Франции признали Россию частью Европы
10:37
Ученический билет, шведский стол и оценки: что изменилось в школах с 1 сентября
10:25
Глава Германии попросил у поляков прощения за Вторую мировую войну
10:11
Шапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризис мнение
10:03
Советник Трампа заступился за суверенитет Украины, Беларуси и Польши
10:03
Зеленский должен пойти на уступки в вопросе русского языка на Донбассе – бывший депутат Госдумы РФ Видео
09:35
Меркель намекнула, чем займется после ухода из большой политики
09:30
Погибли четверо военных, позвонил Путину: Зеленский рассказал о самом сложном дне в кресле президента Видео
09:05
"Уже не мальчик, до чего Петя народ довел": в Сети разбирают по косточкам интервью Зеленского Видео
09:02
Переворот от Порошенко: что это было на самом деле мнение
08:58
В Польше рассказали, как сговаривались Сталин и Гитлер перед Второй мировой
08:36
"История, которая плохо закончится": Зеленский анонсировал разоблачение партии Медведчука
08:00
Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына Видео
07:33
Море трупов в американской Одессе: стрелок убивал случайных прохожих Видео
07:15
С Днем предпринимателя 2019: поздравления и открытки на вес золота Фото
07:03
Новое и чуть старого: о чем говорит новый состав Кабмина мнение
06:40
Месяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку Зодиака
06:07
"Тарифы вырастут": эксперт предупредил о новом скачке цен Видео
05:28
Страшная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологи
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять