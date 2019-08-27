Пакт Молотова-Риббентропа: в Польше сравнили Северный поток-2 с нацистско-советским сотрудничеством

Строительство Северного потока-2 / Reuters

В МИД Польши заявили о том, что нынешнее сотрудничество РФ и Германии по строительство газопровода "Северный поток-2" крайне похоже на сотрудничество нацистского немецкого Третьего рейха со сталинским СССР в канун Второй мировой войны.

С таким заявлением во вторник, 27 августа, выступил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает портале Polskie Radio24.

По словам дипломата, выступление Путина на официальной церемонии, посвященной 70-й годовщине начала Второй мировой войны содержало критическую оценку РФ пакта Риббентропа-Молотова.

Читайте такжеСМИ озвучили действенный способ борьбы с Северным потоком-2Однако достаточно скоро было начато строительство российского газопровода Nord Stream 2, который крайне напоминает, полагает Шинковский, сотрудничество России и Германии десятки лет назад.

"Газопровод в обход Польши, балтийских государств - это именно такое соглашение "над головами", − подвел итоги он.

Напомним, ранее в США предложили новый хитрый план в борьбе против РФ и Северного потока-2. До этого эксперт дал прогноз по поводу того, к каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2.