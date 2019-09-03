В России попытались повесить на ВСУ вину в обстреле журналистов на Донбассе: детали

Обстрел. Иллюстративное фото / УНИАН

Следственный комитет РФ открыл уголовное производство против офицера ВСУ Андрея Гнатова - обвиненного в причастности обстрелов мирных граждан на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Следкома РФ. В ведомстве убеждены, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов был замешан в обстреле в зоне военного конфликта на Донбассе 1 сентября 2019-го.

Читайте также"Нужно прекращать весь этот бардак": Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на Донбассе"Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В ходе обстрела они смогли укрыться в безопасном месте", – утверждается в тексте сообщения Следкома.

Напомним, ранее журналист Виталий Портников объяснил, почему Россия может прекратить обстрелы на Донбассе. До этого телепропагандистка Ольга Скабеева позлобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе.