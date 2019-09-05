"Вызывает тревогу": в Европарламенте прокомментировали освобождение Цемаха

Владимира Цемаха освободили под личное обязательство / Reuters

Решение суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха является тревожным, заявила депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири.

Она напомнила, что следственная группа, которая расследует уничтожение авиалайнера рейса MH17, заявляла о намерении допроса Цемаха.

"Освобождение подозреваемого, которого хочет допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - ред.), вызывает тревогу", - цитирует Немецкая волна Пири.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больно

Она добавила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.

Напомним, ранее заместитель начальника отдела Генпрокуратуры Олег Пересада заявил о том, что Цемах может вернуться на оккупированный Донбасс.