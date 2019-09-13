В России отреагировали на слова Зеленского о новом этапе обмена пленными

Дмитрий Песков / REUTERS

В России считают возможным проведение нового обмена пленными с Украиной. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

По его словам, новый обмен потребует "кропотливой и растянутой по времени работы".

"Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов", - заявил Песков.

Кроме того, спикер Путина отметил, что российской стороне импонируют слова о подготовке Киевом детальной дорожной карты по имплементации Минских соглашений.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными с Российской Федерацией - украинская сторона готовит списки