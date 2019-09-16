Россия отправит на Совещание ОБСЕ крымских оккупантов – Чубаров

Рефат Чубаров / УНИАН

Российская Федерация намерена отправить на Совещания ОБСЕ коллаборационистов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма. Об этом рассказал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня в Варшаве начало работу Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении, которая продлится до 25 сентября. Для участия в Совещании зарегистрировались мощная группа украинских правозащитников, экспертов, общественных деятелей, дипломатов и так далее", - говорится в сообщении.

При этом Чубаров указал, что РФ отправит на мероприятие коллаборационистов, представляющие незаконную власть аннексированного Россией Крыма.

"Российская Федерация и в этом году пытается "прорвать" дипломатическую изоляцию оккупированного ею Крыма. При этом, площадки ОБСЕ, особенно Ежегодная Совещание по причинам особого либерализма институтов ОБСЕ, которые кажутся российской стороне наиболее удобными. Итак, в этом году российская сторона, правдами и неправдами зарегистрировала для участия в мероприятиях в рамках Совещания ряд местных организаций и коллаборационистов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма", - рассказал председатель Меджлиса.

По его словам, в делегацию оккупантов вошли: Олег Габрииелян, Иван Абажер, Людмила Радева, Роман Чегринец, Эйваз Умеров, Руслан Баиров, Анастасия Гридчина, Ольга Леонова, Эдем Исмаилов, Эрвин Мусаев, Айше Шулакова, Мария Волконская, Яков Слуцкий и Чингиз Якубов.

Напомним, что ранее представители Франции и США в ОБСЕ Джеймс Гилмор и Кристина Фаже обратились к РФ с просьбой продолжить переговоры по Донбассу и соблюдать минские соглашения