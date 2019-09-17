"Суд, Гаага": в Нидерландах снова взялись за дело ПриватБанка в Крыму

ПриватБанк. Иллюстративное фото / ЭП

Постоянная палата Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) начала рассматривать доводы российской стороны - утверждающей, что ПриватБанк незаконно приобретал активы в Крыму до аннексии РФ весной 2014-го.

"Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем прежнего владельца, незаконного распоряжался имуществом, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", – сообщали представители пресс-службы Минюста РФ.

Также известно, в параллельным путем Россия оспаривает в государственном суде Нидерландов решение Международного арбитражного трибунала. Он ранее признал юрисдикцию рассматривать иск ПриватБанка.

Напомним, ранее 15 февраля, члены Постоянной палаты третейского суда в Гааге официально обнародовали частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка в деле против Российской Федерации. В документе говорится, что финучреждение имеет полное право на возмещение от РФ за такую экспроприацию в полном размере.