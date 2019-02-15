ПриватБанк одолел Россию в суде по активам в аннексированном Крыму

офис "Приватбанка" / epravda.com.ua

В пятницу, 15 февраля, члены Постоянной палаты третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка в деле против Российской Федерации.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы банка.

"В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму", - говорится в тексте.

Читайте такжеС весны 2019 года в Украине заработают китайские карты UnionPay от "Приватбанка"Согласно решению суда в Гааге, ПриватБанк имеет полное право на возмещение за такую экспроприацию в полном размере.

Однако, Арбитражный суд оставил решение вопроса о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия РФ на следующем этапе арбитражного разбирательства.

Напомним, ранее в работе ПриватБанка произошел сбой с отключением карт, терминалов и банкоматов. До этого его представители заявили о повышении банковской комиссии.