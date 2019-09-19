Болтон рассказал, почему "побил горшки" с Трампом

Джон Болтон был уволен Трампом 10 сентября / Фото Reuters

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого глава Белого дома уволил с занимаемой должности 10 сентября, раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа.

Критические замечания Болтон озвучил на закрытой встрече, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В частности, бывший советник не скрывал своих разногласий с президентом. Болтон рассказал, что его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. Болтон считает данное решение проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, экс-помощник Трампа высказал мнение, что любые переговоры с Северной Кореей и Ираном были "обречены на провал". По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

Читайте такжеПочему Трамп изгнал БолтонаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп также выказывал недовольство работой Болтона. В частности, глава Белого дома заявлял, что его бывший советник "совершил очень крупные ошибки".

Позже стало известно, что Трамп назначил нового советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. Им стал спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.