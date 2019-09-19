  1. Главная
  3. Мир

Болтон рассказал, почему "побил горшки" с Трампом

19 сентября 2019, 07:17

Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа.

Джон Болтон
Джон Болтон был уволен Трампом 10 сентября / Фото Reuters

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого глава Белого дома уволил с занимаемой должности 10 сентября, раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа.

Критические замечания Болтон озвучил на закрытой встрече, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В частности, бывший советник не скрывал своих разногласий с президентом. Болтон рассказал, что его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. Болтон считает данное решение проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, экс-помощник Трампа высказал мнение, что любые переговоры с Северной Кореей и Ираном были "обречены на провал". По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

Читайте такжеПочему Трамп изгнал БолтонаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп также выказывал недовольство работой Болтона. В частности, глава Белого дома заявлял, что его бывший советник "совершил очень крупные ошибки".

Позже стало известно, что Трамп назначил нового советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. Им стал спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.

США Дональд Трамп Джон Болтон новости США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:20
Зеленский заканчивает войну, которую страна-банкрот не может продолжать
07:17
Болтон рассказал, почему "побил горшки" с Трампом
06:56
Почему Украине нельзя соглашаться на формулу Штайнмайера мнение
06:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа
06:35
Астролог назвал самую "дурную" черту людей, родившихся под знаком Рак
05:59
Михайлово чудо и День Михаила – поздравления и открытки Фото
05:45
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020 – 35 фото Фото Видео
05:28
Вятрович рассказал, когда отменят праздник 8 марта
05:01
Нибиру расчленилась: уже четыре планеты-убийцы мчатся к Земле - ученые
04:39
Ученые рассказали, можно ли скинуть вес с помощью секса
04:11
Свадебные платья для беременных: что модно осенью 2019 – зимой 2020 Фото Видео
03:35
Выпрыгнул с 13 этажа: в Китае украинский школьник не выдержал издевательств учителя
02:49
Затрахался до смерти: в Днепре таксист умер во время секса
02:01
Болезнь Заворотнюк: в сеть попало видео из клиники Видео
01:42
Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках ФСБ
01:09
"Ублюдки малолетние!": на Донбассе дети избили пенсионера лопатой, сеть в ярости Видео
00:51
Болгария строит газопровод в Европу в обход Украины
00:28
Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем Видео
00:27
"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту Метро Фото Видео
00:17
Шахтер снова проиграл Манчестер Сити. Видео голов Видео
18 сентября, среда
23:22
Микки Рурк пожелал быть похороненным в Украине
22:59
Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210 Видео
22:31
В США в 43 года умерла известная порнозвезда
22:03
Снайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в Киеве Видео
21:36
Кучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле Штайнмайера Видео
21:03
Фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 39 фото Фото Видео
20:54
Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского
20:53
Сложная формула Штайнмайера: Украина и Россия ведут жесткие переговоры - политолог
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 21 и 22 сериях сериала Видео
20:22
Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера: в России недовольны Видео
20:22
Шахтер - Ман Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов
19:53
Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось
19:48
В Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза
19:44
Захват моста Метро в Киеве: террорист сдался силовикам Фото Видео
19:35
Очень пьян: в Николаеве задержали подозреваемого в расстреле на заправке. Фото
19:33
Захват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованиях Фото Видео
19:23
Рябошапка уволил своего зама Стрижевскую: чем она известна
19:18
Захват моста Метро в Киеве: приехал Аваков, Кличко и снайперы, "террористу" дали рацию Видео
19:09
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: вся информация онлайн Видео
19:05
РФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"
18:41
В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве
18:29
"Необходим в военных целях": эксперт пояснил значение Крымского моста
18:21
На болезни Заворотнюк наживаются мошенники
18:08
Бес попутал: "слуг народа" пожурили за кнопкодавство в Раде Видео
17:56
"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на Донбассе
17:25
Министр Пристайко уже согласился на формулу Штайнмайера Видео
17:25
В Киеве неизвестный мужчина "взял в заложники" мост Метро Видео
17:22
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
17:15
"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - эксперт
17:01
Зеленский переложил на плечи Рады вопрос финансирования партий
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять