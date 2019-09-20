"Полицейские боятся тронуть": шаман-враг Путина сказал, за что его будут судить

Шаман Александр Габышев сказал, что его будут судить, в частности, за экстремизм / Скриншот

Якутский шаман Александр Габышев, который хотел "изгнать" российского президента Владимира Путина, сообщил, что его будут судить за призыв к свержению власти и за экстремизм.

Габышева на один день отпустили из психбольницы к сестре в Якутск, ее дом охраняют, приводит Интерфакс слова, сказанные шаманом во время телефонного разговора.

По словам шамана, полицейские его не били, поскольку "боятся тронуть, потому что большие волнения по стране идут".

"Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться", - заявил Габышев.

Ранее стало известно, что якутский шаман идет в Москву, чтобы "изгнать Путина". Александр Габышев в марте начал пешком идти в столицу РФ. Позже появилась информация, что шамана задержали и отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.