Пристайко в ООН устроил перепалку с топовым российским пропагандистом

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в Нью-Йорке устроил перепалку в кулуарах здания Генассамблеи ООН с известным кремлевским телепропагандистом "Россия-1" Евгением Поповым.

Видео было опубликовано на Telegram-канале супруги и соведущей Попова Ольги Скабеевой.

На вопрос пропагандиста, почему во время крайнего раунда переговоров в Минске не была подписана пресловутая "формула Штайнмайера", Пристайко спросил: "Откуда у вас такие данные?"

Читайте такжеПристайко рассказал, как и почему деградируют санкции против РФПопов объяснил: "Ну, получается так, что вы не против формулы, но подписывать ничего не будете".

"Откуда вы знаете, что не подписано" формула Штайнмайера "?", − повторил Пристайко.

Тогда пропагандист спросил: "А что, есть еще варианты?".

"Всегда есть варианты", - парировал глава украинского МИД.

Пристайко также дал комментарий о перспективе встречи лидеров стран Нормандской четверки.

На вопрос, состоится ли эта встреча в октябре, он ответил: "Если ваш президент согласится, то будет. Мы согласны - все трое лидеров. Не хватает четвертого", - подытожил украинский главдипломат.

Напомним, ранее Вадим Пристайко допустил "большую сделку" по Донбассу. До этого глава МИД Украины детально объяснил суть "формулы Штайнмайера".



