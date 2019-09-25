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"Пуля ненастоящая": в РФ "опознали" пулю, что Зеленский принес в ООН

25 сентября 2019, 22:21

По их данным, не совпадают калибры пуль.

В РФ
В РФ "опознали" пулю, что Зеленский принес в ООН / Сайт президента

Российские СМИ разродились очередным фейком. На этот раз пропагандистам Кремля не угодила пуля, которую глава Украины Владимир Зеленский принес в ООН сегодня.

Зеленский пояснил, что именно ею был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак

А вот известное своей антиукраинской позицией издание Life.ru пулю якобы опознало и уверяет, что погиб певец от другого снаряда. По их данным, не совпадают калибры представленной и "настоящей" пуль.

Зеленский представил пулю калибром 12,7 мм, а Слипака, по данным издания, полученным у донбасских боевиков, застрелили пулей калибром 7,62 мм.

Напомним, 12 декабря 2018 был убит боевик "Морячок", возможный убийца Василия Слипака. Террорист пополнил "бригаду 200", отметил офицер ВСУ.

ООН Владимир Зеленский пуля Василий Слипак Зеленский новости
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