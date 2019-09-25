"Пуля ненастоящая": в РФ "опознали" пулю, что Зеленский принес в ООН

В РФ "опознали" пулю, что Зеленский принес в ООН / Сайт президента

Российские СМИ разродились очередным фейком. На этот раз пропагандистам Кремля не угодила пуля, которую глава Украины Владимир Зеленский принес в ООН сегодня.

Зеленский пояснил, что именно ею был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак.

А вот известное своей антиукраинской позицией издание Life.ru пулю якобы опознало и уверяет, что погиб певец от другого снаряда. По их данным, не совпадают калибры представленной и "настоящей" пуль.

Зеленский представил пулю калибром 12,7 мм, а Слипака, по данным издания, полученным у донбасских боевиков, застрелили пулей калибром 7,62 мм.

Напомним, 12 декабря 2018 был убит боевик "Морячок", возможный убийца Василия Слипака. Террорист пополнил "бригаду 200", отметил офицер ВСУ.