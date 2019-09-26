"Групповушка на троих": американский комик потроллил разговор Трампа с Зеленским

В США потроллили переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

В США скандал вокруг телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стала темой комедийного шоу.

Соответствующий монолог в эфир канала HBO озвучил американский комик и телеведущий Билл Мар в своем шоу Real Time with Bill Maher.

"Трамп разговаривал с Президентом Украины, и он ему угрожал, что придержит военную помощь, которую мы им предоставляем, если тот не начнет расследование относительно Джо Байдена на основании фиктивных поводов. Потому что сын Байдена занимался бизнесом в Украине. Вот что мы имеем: президент США, используя деньги налогоплательщиков, оказывает давление на иностранное государство, чтобы очернить своего политического оппонента. Мало того, что у Трампа было российское вмешательство в выборы, теперь мы приглашаем Украину на "групповушку" на троих", – отметил американский комик.

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Он также рассказал о победе Зеленского на президентских выборах и достаточно грубо отозвался об Украине.

"Президент Украины, его недавно там избрали, он комик, вы знали об этом? Он комик и 5 лет снимался в комедийном сериале Слуга народа, где он играл президента Украины. И он перемахнул прямо с роли на должность настоящего президента Украины. Вы только представьте! Насколько про*баной должна быть страна", – добавил Мар.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.