У Путина оценили публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Дмитрий Песков

Публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, публикация разговора двух президентов является "внутренним делом двух стран" и таким, которое "нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике".

"Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности - эта публикация. В целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы, будь то телефонный разговор или очная беседа, это нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе", - добавил Песков.

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Напомним, ранее Трамп заявил о намерении опубликовать все разговоры с Зеленским.