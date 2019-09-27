Глобальный сбой в Facebook: что известно о проблемах соцсети

Фейсбук / Фото: Reuters

Масштабный сбой в пятницу, 27 сентября, произошел в работе популярной социальной сети Facebook. Под удар попали европейские пользователи, в том числе и украинцы.

Ощутимые проблемы с Facebook были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Украинские пользователи какое-то время не могли загрузить соцсеть в браузере и соответственно что-либо публиковать или просматривать посты.

Пол данным сайта Downdetector, Facebook был недоступен жителям Польши, Беларуси и стран Прибалтики. Кроме того, проблемы в работе соцсети зафиксированы в населенных пунктах на границе Румынии и Болгарии, в Венгрии, Словакии, Германии, Франции, Италии, Испании и Португалии.

Хуже всего пришлось пользователям Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Великобритании. Здесь наблюдались наибольшие проблемы с соцсетью.

Напомним, что в мобильной сети Vodafone 16 сентября случился серьезный сбой. Пользователи возмущались, что не работает ни связь, ни мобильный интернет.