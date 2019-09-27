Представитель Грузии в ПАСЕ призвал Украину объединиться против Путина

Сергей Лавров / Reuters

Представитель Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Канделаки прокомментировал встречу грузинского министра иностранных дел Давида Залкалиани с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Российская Федерация усиливает свое влияние в Грузии.

"Контекст состоявшейся встречи посылает сигнал остальному миру, что у нас с Россией идет нормальный диалог, что все хорошо. Когда на самом деле Россия воздвигает заборы на линию оккупации, передвигает ее все время, похищает людей", - заявил дипломат в комментарии изданию Левый берег.

При этом Канделаки заявил, что хоть на оккупированных РФ территориях и нет стрельбы, но там похищают и убивают людей. Кроме того, он убежден, что встреча глав МИД сыграла на руку Кремлю. Политик считает, что снижении актуализации проблем с РФ является результатом политики олигарха Бидзина Иванишвили.

"Внешняя политика грузинской власти заключается в дистанцировании от Украины. Тем самым они посылают сигнал Путину: мы не суемся в дела Украины. Тогда как в наших интересах, чтобы Грузия и Украина играли одной командой на мировой арене", - подчеркнул Канделаки.

Напомним, что президент Владимир Зеленский встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблее ООН в Нью-Йорке.