Северная Корея обстреляла Японию

Из КНДР запустили ракеты в сторону Японии / CCTV

2 октября, в среду, КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.

Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - сообщил он.

Власти Японии созывают заседание национального Совета безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ, а также глав МИД и Минобороны в связи с осуществленными в среду КНДР ракетными запусками.

По данным Минобороны Японии, КНДР запустила одну ракету, которая достигла высоты 900 км и могла разделиться на две части. Кроме того, есть информация, что запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье страны.

Отметим, что Северная Корея с июля 2019 года регулярно проводит испытания баллистических ракет малой дальности. Например, только в сентябре было проведено пять таких испытаний.

Ранее разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР.