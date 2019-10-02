Северная Корея обстреляла Японию

Япония созывает заседание национального Совета безопасности с участием премьер-министра, а также глав МИД и Минобороны.
2 октября, в среду, КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.
Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.
"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - сообщил он.
Власти Японии созывают заседание национального Совета безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ, а также глав МИД и Минобороны в связи с осуществленными в среду КНДР ракетными запусками.
По данным Минобороны Японии, КНДР запустила одну ракету, которая достигла высоты 900 км и могла разделиться на две части. Кроме того, есть информация, что запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье страны.
Отметим, что Северная Корея с июля 2019 года регулярно проводит испытания баллистических ракет малой дальности. Например, только в сентябре было проведено пять таких испытаний.
Ранее разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР.