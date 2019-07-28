Стала известна судьба захваченного КНДР российского судна

В КНДР отпустили захваченное российское судно / Reuters

В Корейской Народно-Демократической Республике отпустили захваченный российский сейнер Сянхайлинь-8.

Судно отпустили в субботу днем, 27 июля, говорится на странице в Twitter посольства РФ в КНДР.

По его данным, вечером судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на портовой город Сокчхо, расположенный в Южной Корее.

В диппредставительстве добавили, что в Сокчхо с Сянхайлинь-8 на берег сойдут два члена экипажа, которые являются южнокорейцами.

Ранее в РФ пожаловались, что в ночь с 16 на 17 июля в водах Японского моря пограничники КНДР захватили сейнер Сянхайлинь-8 российской Северо-Восточной рыболовной компании, который следовал на промысел.