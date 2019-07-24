В России пожаловались на КНДР: захватила сейнер и моряков

В российской компании утверждают, что пограничники КНДР захватили ее сейнер / Reuters

В ночь с 16 на 17 июля в водах Японского моря пограничники Корейской Народно-Демократической Республики захватили сейнер Сянхайлинь-8 российской Северо-Восточной рыболовной компании, который следовал на промысел.

Пограничники КНДР остановили рыболовное судно в 53 милях от берега (около 100 км), а в Конвенции ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега, рассказал РБК директор рыболовной компании Виктор Седлер.

По его словам, моряков конвоировали в порт Вонсан, у них отобрали телефоны, все средства связи были выключены.

Представитель Министерства иностранных дел России во Владивостоке сообщил, что на сейнере находились 17 членов экипажа, двое из них — южнокорейцы, пишет ТАСС.

"Дипломаты с самого начала работают над разрешением ситуации. Насколько я знаю, им удалось уже встретиться с экипажем судна", — отметил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года РФ заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру Яны Капу, а также катерам Бердянск и Никополь, а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским бортам.

РФ захватила 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ, позже всех их арестовали. Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

В конце мая 2019-го в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину, однако российские власти не захотели исполнять это решение.