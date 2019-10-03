Волкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИ

Курт Волкер / Reuters

Экс-специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер в 2018-м встречался с сотрудниками компании Burisma, в которой работал сын потенциального соперника нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах-2020 президента Джо Байдена.

Такое сообщение опубликовало западное авторитетное информагентство Associated Press. Согласно обнародованным данным, во время конференции аналитического центра Atlantic Сouncil Волкер встречался с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским.

Причем встреча якобы состоялась в то время, как адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обращался к властям Украины по возобновлению расследования в отношении Хантера Байдена.

Более того, на сайте компании Burisma было опубликовано совместное фото Волкера и Пожарского.

Напомним, ранее, 28 сентября, Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США в Украине. Позднее политический эксперт Андрей Головачев заявил о том, что экс-президент Петр Порошенко с помощью скандала вокруг Burisma обеспечил себе неприкосновенность.





