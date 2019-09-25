Кого погубит украинский скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена

Трамп вывел Байдена в топы новостей/ Reuters

Если выборы президента США в 2016 году прошли под разговоры о российском вмешательстве, то выборы 2020 года, по всей видимости, запомнятся темой вмешательства украинского. Дональд Трамп пытается доказать, что его основной конкурент-демократ, бывший вице-президент Джозеф Байден – коррупционер, который использовал служебное положение, чтобы защитить своего сына от судебного преследования на Украине.

Трампу не так важно найти конкретные доказательства – ему, как и с Хиллари Клинтон в 2016 году, достаточно создать конкуренту образ нечистого на руку политика. Демократы тоже пытаются воспользоваться скандалом и в ответ обвиняют Трампа в том, что он злоупотребляет президентскими полномочиями и давит на украинское руководство, чтобы достать компромат на своих политических противников. Возмущенные демократы могут попытаться объявить президенту импичмент, но эта попытка вряд ли удастся, а ее провал не добавит им шансов на выборах.

Сын, газ и генпрокурор

Фабула скандала достаточно проста: на посту вице-президента, еще при Обаме, Байден отвечал за контакты с Украиной и помогал ей бороться с коррупцией. Одно из его тогдашних пожеланий – уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, который среди прочего занимался расследованием деятельности компании Burisma Holdings, разрабатывавшей украинские газовые месторождения. В 2016 году во время визита Байдена в Киев дело дошло до ультиматума: или Шокин будет уволен, или Украина не получит миллиард долларов помощи. Требование было выполнено. При этом сын Байдена Хантер входил тогда в совет директоров Burisma Holdings.

Читайте такжеПройти по меже: Зеленскому предстоит сложная игра с СШАДолгие годы это никого не смущало, но в августе 2019-го один из американских разведчиков по служебным каналам направил жалобу, в которой сообщил: президент Трамп во время разговора с неназванным иностранным лидером разгласил секретную информацию. По закону в течение двух недель сообщение должно было стать достоянием законодателей, однако директор национальной разведки Джозеф Магуайр запретил передавать его в Конгресс.

По сведениям ряда американских СМИ, речь в жалобе шла именно об Украине: якобы во время разговора Трамп дал "обещание", характер которого насторожил разведчика. Затем Wall Street Journal сообщила, что Трамп во время разговора с Зеленским неоднократно просил того сотрудничать по Байдену со своим адвокатом Рудольфом Джулиани, а украинский президент якобы согласился передать в Вашингтон имеющуюся у него информацию. Кроме того, советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно встречался с Джулиани.

Контробвинения

Претензии демократов вызывает не столько то, что Трамп попросил Зеленского помочь с поиском компромата на Байдена, хотя и от этого они не в восторге, сколько то, что параллельно США рассматривали вопрос о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере $250 млн.

Некоторые юристы поспешили заявить, что Трамп виновен во взяточничестве и коррупции, но это выглядит некорректно. Требование провести юридически непредвзятое расследование вряд ли можно назвать некоей "ценностью", в обмен на которую Трамп обязался бы передать миллионы долларов.

Кроме того, проблема не только в букве закона, но и в его духе. Американские президенты уже давно и регулярно пытаются уговорить или заставить президентов других стран предпринять какие-то действия. И требование провести расследование (без предопределенного вывода) тут вполне заурядное и безобидное.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к ТрампуТем не менее скандал с просьбой Трампа возник не на пустом месте. Его поведение вполне можно интерпретировать так, что он пытался вынудить главу другого государства повлиять на американскую предвыборную гонку. А это уже нарушение куда серьезнее, даже чем пресловутое российское вмешательство. Если по итогам доклада Мюллера выяснилось, что Трамп лишь невольно получил выгоду от российского вмешательства, то здесь можно найти преступный умысел.

С другой стороны, обвинителям будет очень непросто доказать в суде, что речь шла именно о личных интересах Трампа, а не о государственных интересах США. Единственное, что Трампу можно предъявить – использование денег, выделенных Украине Конгрессом, для достижения личных целей.

Предъявление президенту официальных обвинений – это импичмент. Собственно, к нему все больше склоняются даже умеренные демократы. Молодая звезда Демократической партии социалистка Александрия Окасия-Кортес недавно заметила, что самый возмутительный скандал в американской политике – это не поведение Трампа, а отказ демократов объявлять ему импичмент.

С угрожающими заявлениями стали выступать и более респектабельные представители Демократической партии. Например, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал импичмент единственным средством, "если президент тормозит военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать нечто незаконное".

Вполне возможно, что такая логика вынудит демократов решиться инициировать процедуру импичмента. Лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, которая была решительной противницей импичмента, сейчас заявляет, что, если подавший жалобу разведчик не выступит перед законодателями, противники президента могут перейти "к новой стадии расследований".

Тем не менее общую картину для сторонников импичмента пока трудно назвать радужной: предъявление президенту обвинений поддерживают 155 демократов (при 80 противниках) и ни одного республиканца в Палате представителей. О Сенате и говорить не приходится – верхнюю палату контролируют республиканцы, и они заблокируют любую попытку отрешить главу государства от власти.

Мастер обидного слова

Таким образом, Трамп оказывается защищенным от импичмента надежным средством, которое не подводит его с самого начала президентского срока, – партийным единством. А единство Республиканской партии держится на пожеланиях избирателей: если общий уровень одобрения деятельности Трампа составляет примерно 42%, то среди рядовых республиканцев он достигает 91%.

Читайте такжеПорошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенностьТо есть в украинском скандале Трампу мало что угрожает, зато он сумел ввести тему якобы предосудительного поведения Байдена в топы новостей. Теперь даже сторонники бывшего вице-президента, которые вряд ли поверят трамповским наветам, скорее всего, усомнятся в способности Байдена привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей и выиграть выборы. Ведь на фоне шумного скандала на второй план отходит то, что украинского прокурора Шокина подозревал в недобросовестности не только Байден, а проверка тогда не нашла ничего предосудительного в работе Burisma Holdings.

Сомневающимся избирателям нельзя будет сказать, что обвинения Трампа полностью лишены оснований: несмотря на отсутствие доказательств его преступного влияния на украинские власти, ситуация действительно выглядит неоднозначной. Байден каждый раз, комментируя эту историю, вынужден признавать: он был ответственным за политику в отношении Украины, в то время как его сын зарабатывал там десятки тысяч долларов в месяц.

Все это очень напоминает кампанию 2016 года: тогда Трамп обвинял Хиллари Клинтон во всех смертных грехах, обещая посадить ее за решетку. Он регулярно припоминал скандал с использованием личной электронной почты в рабочих целях, обвинял ее в смерти американских дипломатов в ливийском Бенгази и подконтрольности бизнесменам с Уолл-стрит. Нашлось место и конфликту интересов: республиканец уверял, что на посту госсекретаря Клинтон встречалась чуть ли не со всеми желающими в обмен на пожертвования в ее личный фонд.

Во многом именно поэтому в 2016 году 20% американцев считали Клинтон "нечестной" или вообще "лгуньей". Ее скрытность и нелюбовь выступать перед большими аудиториями ухудшила ситуацию. Все это в итоге стоило ей президентского кресла.

Сейчас Трамп разыгрывает привычную партию. Он хочет, чтобы за Байденом тянулся шлейф скандальности и нечестности, чтобы избиратели знали – на поверхности все вроде гладко, но на деле он такой же представитель старой коррумпированной элиты, как Хиллари, и в конечном счете верить ему нельзя. Трамп уже сказал открытым текстом: "Джо Байден и его сын коррумпированы". Добавить к этому нечего.

Алексей Наумов, журналист, руководитель международного отдела Lenta.ru, для Московского центра Карнеги