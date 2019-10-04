Ничего не могу сказать: Захаровой "отшибло память" из-за отставки Волкера

Захарова / РИА Новости / Сергей Пятаков

Одиозный спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала отставку Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепа США по Украине. Так, Захарова не смогла вспомнить о Волкере ничего позитивного.

"Странно комментировать после отставки, в целом его вклад - ничего не могу сказать позитивного", - цитирует украинофобку RT.

При этом она напомнила о регулярной критике в адрес экс-спецпредставителя Госдепа США со стороны МИД РФ.

По ее словам, работа Волкера не способствовала стабильности.

"А уж про урегулирование ситуации говорить и не приходится", - съязвила одиозная спикер российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, она напомнила о статьях американских СМИ, в которых Волкера неоднократно обвиняли в лоббировании собственных или партнерских интересов.

Напомним, газета The New York Times писала, что Курт Волкер принял решение покинуть пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины. Также издание выяснило, что Волкера планируют допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.