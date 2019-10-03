У Путина заговорили о "срыве" встречи "нормандской четверки"

Владимир Путин / Reuters

Анонсированный президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель саммит "нормандской четверки" может не состоятся. Так, помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин слишком занят.

Так, Ушаков засомневался, что Путин сможет в октябре посетить Париж, потому что сроки встречи еще не обговаривались.

"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности графику. Это я точно знаю", - цитирует помощника Путина ТАСС.

В то же время, он указал, что Макрон пригласил российского президента во Францию и возможно это будет в середине октября.

Напомним, что после подписания "формулы Штайнмайера" политики заговорили о проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки".