Дипломат из США помогал Зеленскому для получения должности

Зеленский отрицал сотрудничество с лоббистами из США / Фото: Офис президента

Американский адвокат Маркус Коэн надеялся заполучить должность в украинском правительстве, поэтому активно помогал в период предвыборной кампании Владимиру Зеленскому.

Как сообщает theБабель, об этом свидетельствует новый отчет Коэна о работе с командой главы государства.

Уточняется, что именно в связи с работой этого дипломата связаны слухи об американских лоббистах, которых якобы нанял Зеленский накануне выборов. В частности, в июле компания Signal Group Consulting (SGC) отчиталась, что адвокат Маркус Коэн от имени Зеленского нанял ее для организации встреч с американскими экспертами, журналистами и политиками. Благодаря этой протекции украинская делегация во главе с Иваном Бакановым во время визита в США 15 - 17 апреля 2019 года провела ряд встреч.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обошелся визит Зеленского в СШАКоэн признался, что по собственной инициативе нанял SGC, оплатив услуги компании. Однако в этот период он представлял в США интересы иностранного гражданина, поэтому обязан был зарегистрироваться как иностранный агент в Министерстве юстиции. Дипломат в документах указал клиентом Зеленского, а контактным лицом – Баканова.

В отчете Коэн признался, что помогал Зеленскому по собственной инициативе, поскольку намеревался получить должность в новом украинском правительстве. За услуги лоббистов в США он заплатил 70 тысяч долларов, а также потратил 35 тысяч на расходы на перелеты, рестораны, гостиницы, аренду автомобилей в период с февраля по июнь 2019 года.

Как известно, ранее Зеленский отрицал, что он нанимал лоббистскую компанию Signal Group Consulting для продвижения его интересов.

Напомним, в ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой в Нью-Йорке и назвал их лоббистами Украины.