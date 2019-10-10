Трамп высказался о слившем его разговор с Зеленским шпионе

Американский лидер усомнился в его существовании.
Президент США Дональд Трамп не верит в существование информатора, распространившего данные о содержании его скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РИА Новости, такое заявление он сделал в рамках выступления перед журналистами в Белом доме.
По мнению Трампа, его разговор с украинским коллегой был "просто идеальным". Он призвал Конгресс оперативно установить и озвучить личность шпиона.
Американский лидер констатировал, что не потерпит подобных инцидентов в Белом доме, поскольку осуществляет телефонные переговоры, в частности, с лидерами Турции и КНДР.
Напомним, Джо Байден впервые публично высказался в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа. Последний не задержался с ответом и прокомментировал заявление его будущего оппонента на президентских гонках в США.
Как ранее сообщалось, в Белом доме официально заявили о том, что не будут сотрудничать со следствием в вопросе импичмента президента Дональда Трампа, инициированного демократами.