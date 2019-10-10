Трамп высказался о слившем его разговор с Зеленским шпионе

Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским во лжи / Reuters

Президент США Дональд Трамп не верит в существование информатора, распространившего данные о содержании его скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление он сделал в рамках выступления перед журналистами в Белом доме.

По мнению Трампа, его разговор с украинским коллегой был "просто идеальным". Он призвал Конгресс оперативно установить и озвучить личность шпиона.

Американский лидер констатировал, что не потерпит подобных инцидентов в Белом доме, поскольку осуществляет телефонные переговоры, в частности, с лидерами Турции и КНДР.

Напомним, Джо Байден впервые публично высказался в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа. Последний не задержался с ответом и прокомментировал заявление его будущего оппонента на президентских гонках в США.

Как ранее сообщалось, в Белом доме официально заявили о том, что не будут сотрудничать со следствием в вопросе импичмента президента Дональда Трампа, инициированного демократами.