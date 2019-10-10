Пенс не отстает от Трампа: готов опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

Встреча Владимир Зеленского с Майклом Пенсом / Скриншот

История с публикацией стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским может получить продолжение.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что не возражает против публикации стенограмм его телефонных разговоров с Зеленским. Об этом заявил в среду Пенс, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в штат Айова.

"Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в штат Айова.

Читайте также"Единственное средство": Трампу грозит импичмент за давление на ЗеленскогоОн отметил, что Трамп во время июльской беседы по телефону не оказывал давления на Зеленского и прокомментировал предположение о том, что одной из причин задержки предоставления американской военной и финансовой помощи Киеву было желание Трампа добиться проведения расследования действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине.

"Я могу сказать лишь то, что все внутренние дискуссии между президентом и его командой, контакты моего аппарата с Украиной были целиком сосредоточены на таких более широких вопросах, как европейская поддержка и коррупция", - добавил Пенс.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.